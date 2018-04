Governo, Marcucci: Partito democratico starà all'opposizione

Roma, 3 apr. - "La nostra delegazione ha un mandato chiaro da parte della direzione: in un rapporto di confronto e di rispetto per le prerogative del Colle, la posizione politica è stare all`opposizione, visto l`esito del voto". Lo ha ribadito Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato, in una intervista a La Stampa.

"Tutto il Pd è il partito del dialogo, l`Aventino è una barzelletta - ha spiegato - e noi vogliamo fare opposizione rilanciando i nostri programmi, esercitando il controllo ed accogliendo magari pure proposte della maggioranza, senza l`atteggiamento del no pregiudiziale che ebbe M5S".

Ancora, ha aggiunto Marcucci, all'interno del partito "non ho l`impressione che qualcuno sia a favore di un governo M5S-Pd. Poi non ho sentito uno dei 52 senatori Pd a favore di un governo del genere. Poi ci sarà pure il desiderio da parte di alcuni di trovare un posizionamento per un fronte di governo ma sono certo non sia riferibile ai leader del partito".

In caso di stallo per il raggiungimento di una maggioranza, ha chiarito, "il Pd ha senso di responsabilità, ma non ci sono le condizioni per ragionare di questi scenari. Il Pd non entrerà al governo".