Tajani: senza Forza Italia non si fa il governo

Roma, 3 apr. - "Forza Italia è Berlusconi. E senza Forza Italia non si fa alcun governo. Rappresentiamo il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo e esponente di FI, Antonio Tajani, in un'intervista a Repubblica.

Tajani ha spiegato che alle consultazioni che prenderanno il via domani al Quirinale "si parte dalla base che hanno scelto gli italiani il 4 marzo. La forza di maggioranza relativa è la coalizione di centrodestra. Le elezioni le abbiamo vinte noi, non i 5 Stelle".

L'esponente di FI, dopo aver detto di non credere che Salvini voglia rinunciare al patto con Forza Italia "tradendo l'elettorato", ha sostenuto che la "conventio ad excludendum" di Luigi di Maio nei confronti di Berlusconi "non è solo inaccettabile, non ha proprio senso. Non esistono leader di serie e di serie B. Quattro milioni e mezzo di italiani hanno votato un simbolo con scritto Berlusconi presidente. Percio' parlare con noi senza coinvolgere Berlusconi è un periodo ipotetico dell'irrealta'".

Tajani infine ha assicurato che "Berlusconi non vuole il voto anticipato, ma il prossimo anno ci sono le Europee..".