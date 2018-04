Sudcorea, sentenza ex presidente Park verrà trasmessa in Tv

Roma, 3 apr. - Il verdetto nel processo per corruzione all'ex presidente sudcoreana destituita Park Geun-hye sarà trasmesso in diretta in televisione. L'ha comunicato oggi il tribunale di Seoul che sta giudicando Park e che potrebbe comminare una pena fino a 30 anni.

Park è stata destituita e arrestata a marzo 2017 per un ampio scandalo per corruzione che ha esposto una serie di rapporti tra i chaebol, i trust industrial-commerciali sudcoreani. La vicenda ha creato grande scompiglio nell'opinione pubblica.

Il Tribunale distrettuale di Seoul emetterà il verdetto e la sentenza di Park venerdì pomeriggio. La corte ha stabilito che verrà trasmesso alla luce del pubblico interesse. E' la prima volta che un processo viene trasmesso live in Corea del Sud.