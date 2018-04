Arabia saudita, principe Salman: Israele ha "diritto" a suo Stato

Roma, 3 apr. - Gli israeliani hanno il "diritto" di avere un proprio Stato nazionale come i palestinesi: è quanto ha detto il principe ereditario dell'Arabia Saudita, stabilendo così un nuovo segno di riavvicinamento con Israele. In un'intervista pubblicata ieri dalla rivista americana The Atlantic e realizzata durante il suo lungo tour negli Stati Uniti, un viaggio ancora non completato, Mohammed bin Salman ha assicurato di non avere "nessuna obiezione" religiosa sull'esistenza del Stato di Israele.

"Credo che ogni persona, ovunque sia, abbia il diritto di vivere nella sua nazione pacifica, credo che palestinesi e israeliani abbiano il diritto di avere la propria terra", ha spiegato il principe ereditario, nuovo uomo forte di Ryad, in questa intervista rilasciata prima delle ultime tensioni nella Striscia di Gaza. "Ma dobbiamo avere un accordo di pace per garantire la stabilità di tutti e avere relazioni normali", ha aggiunto.

Il giovane principe 32enne ha spiegato infine che le uniche "preoccupazioni religiose" dei sauditi riguardano il destino della Spianata delle moschee a Gerusalemme Est, annessa a Israele, che è il terzo sito più sacro dell'Islam, e "i diritti dei palestinesi". "Il nostro Paese non ha problemi con gli ebrei", ha insistito.

(fonte afp)