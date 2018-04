Myanmar accetta visita al Paese del Consiglio di sicurezza Onu -2

Roma, 3 apr. - L'ambasciatore peruviano Gustavo Meza-Cuadra, presidente in carica del Consiglio, ha detto che i dettagli della visita non sono stati ancora finalizzati, compresa l'eventualità di recarsi nello Stato di Rakhine. "Ovviamente siamo interessati allo stato di Rakhine", ha aggiunto Meza-Cuadra. "Non c'è niente di meglio di una visita sul posto per rendersi conto" della situazione, ha aggiunto.

Il Consiglio sta valutando una visita al campo profughi di Cox Bazar, ma non è stata annunciata alcuna data. Il Myanmar nega con veemenza ogni accusa di pulizia etnica, come evocato dall'Onu, dicendo di avere reagito solo agli attacchi dei ribelli musulmani. I Rohingya sono la più grande popolazione apolide del mondo da quando sono stati privati della nazionalità birmana nel 1982.

(fonte afp)