Myanmar accetta visita al Paese del Consiglio di sicurezza Onu

Roma, 3 apr. - Il Myanmar ha acconsentito a una visita del Consiglio di sicurezza dell'Onu dopo mesi di resistenza, ma non ha chiarito se gli ambasciatori delle Nazioni unite saranno in grado di visitare lo stato di Rakhine.

Quasi 700.000 membri della minoranza musulmana Rohingya che vivono nel Myanmar occidentale, sono fuggiti in massa in Bangladesh da agosto sotto la minaccia dell'esercito locale.

Il Consiglio di sicurezza aveva proposto una visita a febbraio, ma il governo del Myanmar aveva stabilito che "non era il momento giusto" per prendere in considerazione una tale iniziativa.

