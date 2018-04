Usa allentano limite alle emissioni delle auto voluto da Obama -2

New York, 3 apr. - I produttori di auto hanno sostenuto che gli standard per i veicoli per il periodo 2022 al 2025, che impongono loro di percorrere circa 36 miglia a gallone, non sono realistici in un momento in cui i consumatori continuano a chiedere automobili e camion meno efficienti. Veicoli come pickup e SUV rappresentano ormai oltre il 60% del mercato statunitense e sono anche quelli che tendono a inquinare di più e a consumare di più rispetto alle piccole utilitarie.

L'EPA ha criticato l'amministrazione Obama per aver stabilito gli standard dopo una revisione durata due mesi, iniziata subito dopo che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali nel 2016. In una dichiarazione, il capo dell'EPA Scott Pruitt ha detto che la sua agenzia, sotto la precedente amministrazione, "ha fatto delle ipotesi sugli standard che non hanno avuto riscontro nella realtà e ha fissato standard troppo alti".