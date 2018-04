Usa allentano limite alle emissioni delle auto voluto da Obama

New York, 3 apr. - La Environmental Protection Agency (EPA), l'agenzia americana per la protezione ambientale, lunedì ha annunciato che si prepara ad allentare gli standard sulle emissioni dei veicoli voluti da Barack Obama. La decisione va nella direzione delle richieste delle case automobilistiche che più volte hanno affermato che le regole erano troppo difficili da rispettare in un periodo in cui la benzina era così economica.

La scelta ufficiale - che è arrivata dopo l'EPA nelle scorse settimane ha concluso che gli standard potevano essere attenuati - potrebbe far iniziare una battaglia legale con la California e altri stati americani che hanno votato controlli più severi sulle emissioni di gas serra per limitare l'inquinamento atmosferico e rallentare i cambiamenti climatici.

La California ad esempio ha una concessione da parte dell'autorità federale - ai sensi del Clean Air Act - che gli consente di stabilire standard più elevati. L'EPA ha dichiarato nel suo comunicato stampa pubblicato lunedì che sta riesaminando questo provvedimento. (Segue)