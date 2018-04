Tesla, il Ceo Musk prende il volante delle attività produttive -2

New York, 3 apr. - La produzione di Tesla fu messa "circa un anno fa" nelle mani di Doug Field, ex ingegnere di Apple già a capo delle attività ingegneristiche dell'azienda. Ora quel ruolo è stato nuovamente diviso: "Il mio compito da Ceo è concentrarmi su ciò che è più importante, e in questo momento è la produzione di Model 3", ha detto Musk alla vigilia di numeri sulla produzione del primo trimestre. Le indicazioni societarie più recenti erano per una produzione di 2.500 Model 3 a settimana entro la fine di marzo.

Ieri il titolo Tesla - già reduce della settimana e del mese peggiori di sempre - ha perso il 5,13% a 252,48 dollari raggiungendo una capitalizzazione di 42,6 miliardi di dollari contro quella da 45 miliardi della seduta precedente. Il valore borsistico di Tesla è così tornato sotto quello di Ford, pari a 43,2 miliardi. Da inizio anno il titolo ha perso il 19% e negli ultimi 12 mesi il 9%.