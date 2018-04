Tesla, il Ceo Musk prende il volante delle attività produttive

New York, 3 apr. - Elon Musk ha preso personalmente il controllo delle attività manifatturiere di Tesla, il produttore di auto elettriche da lui fondato e di cui è amministratore delegato. La mossa si verifica nel momento in cui il gruppo deve riconquistare la fiducia degli investitori, preoccupati non solo della liquidità dell'azienda (messa in discussione da Moody's la settimana scorsa) ma anche dei problemi di produzione della Model 3, la vettura pensata per il mercato di massa.

Musk ha confermato via Twitter l'indiscrezione di The Information, criticandolo: "Non posso credere che ne stiate scrivendo", ha tuonato il Ceo di Tesla in merito alla notizia che lui stesso ha preso diretto controllo della produzione della Model 3 (i cui target sono stati più volte posticipati).(Segue)