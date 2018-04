Israele, Netanyahu sospende accordo con Onu su migranti -2

Roma, 3 apr. - Secondo i principali media israeliani, all'origine della decisione di Netanyahu ci sarebbero le proteste degli abitanti dei quartieri poveri di Tel Aviv, che chiedono con insistenza l'espulsione in massa dei migranti. Forti pressioni sarebbero inoltre arrivate da alcuni esponenti del partito Likud di Netanyahu e dai nazionalisti di Focolare ebraico.

Ieri, dopo l'annuncio dell'accordo in conferenza stampa, alcuni dei Paesi indicati da Netanyahu come possibili destinazioni dei migranti - tra cui Italia e Germania - hanno smentito accordi in essere con lo Stato ebraico e l'Unhcr. In particolare, fonti della Farnesina hanno precisato che non c`è alcun accordo con l`Italia nell`ambito del patto bilaterale tra Israele e Unhcr per la ricollocazione, in 5 anni, dei migranti che vanno in Israele dall`Africa e che Israele si è impegnata a non respingere.