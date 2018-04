Israele, Netanyahu sospende accordo con Onu su migranti

Roma, 3 apr. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di sospendere l'accordo raggiunto con l'Alto commissariato Onu per i rifugiati per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di migranti africani attualmente nello Stato ebraico. Netanyahu ha annunciato la sua decisione su Facebook e Twitter, dicendosi sensibile alle reazioni critiche dei residenti nei quartieri più poveri di Tel Aviv, dove si registra la più alta concentranzione di migranti.

Il premier ha annunciato che discuterà della vicenda con il ministro dell'Interno. "Intanto", ha aggiunto, "sospendo la realizzazione dell'accordo".(Segue)