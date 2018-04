S&P 500 perde più del 2% a causa di ribassi di Amazon

New York, 2 apr. - Continua in rosso la seduta a Wall Street. I maggiori ribassi colpiscono l'S&P 500 che cede oltre il 2% trascinato dal cattivo andamento di Amazon e in generale del settore tecnologico, ancora sotto pressione dopo le rivelazioni su Facebook e sull'uso di dati da parte di Cambridge Analytica.

Amazon cede quasi il 5% dopo i nuovi attacchi da parte di Donald Trump: il presidente Usa sostiene che non paghi abbastanza tasse e che sia il responsabile del tracollo delle Poste americane.

Intanto anche il Dow Jones sta viaggiando in rosso, perdendo oltre 500 punti, in ribasso del 2%. Il Nasdqa segue la stessa tendenza con un rosso di oltre l'1%.