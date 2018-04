Big tech bruciano 274 miliardi di dollari in 15 giorni

New York, 2 apr. - I colossi tecnologici hanno perso 274 miliardi di dollari in totale nelle ultime due settimane, ovvero da quando è stata pubblicata la prima notizia sull'uso dei dati personali di milioni di utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica. Facendo riferimento ai singoli gruppi, Facebook ha perso 75 miliardi, Amazon 61, Apple 54, Google 62 e Microsoft 26.

"Gli investitori sono stati nervosi per mesi sulla possibilità di un attacco da parte della politica contro le big tech che avrebbe portato a una nuova ondata di regolamenti o di tasse, tuttavia non avevano nulla di specifico a cui attaccare le loro paure. Adesso lo hanno", si legge in un commento del Financial Times.

Tuttavia non è la fine. A Wall Street i colossi tech continuano ad avere un buon numero di analisti a favore: 44 su 48 osservatori continuano a sostenere di acquistare azioni di Facebook. Quarantotto di cinquantuno analisti sostengono di comprare Amazon. In questo momento a Wall Street i principali continuano in ribasso. Amazon guida il declino che sta facendo perdere all'S&P 500 l'1%.