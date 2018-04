Gasparri: no intesa Israele-Onu per clandestini in Italia

Roma, 2 apr. - "Sempre convinti delle ragioni di Israele, anche in questi giorni tragici, leggiamo sbigottiti di intese Israele-Onu per mandare profughi africani in paesi occidentali, tra cui l'Italia. Bisogna opporsi e anzi chiedere che altri semmai prendano profughi approdati in Italia. Il Parlamento dica no subito". Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia spiegando come "le vicende di Bardonecchia mettano in luce, prima ancora delle eventuali forzature francesi, da chiarire e respingere, la nefasta azione di Ong incoraggiate da sinistre di vario tipo. Ma che ci fanno i nigeriani sul confine italo-francese? Ovvio. Tentano il passaggio clandestino in Francia. Basta ipocrisia - ha chiesto Gasparri - e via i clandestini dall'Italia. La Francia ha messo a nudo la catastrofe dell'Italia colabrodo, paradiso dei clandestini che i nostri confinanti non vogliono a casa loro. Hanno torto?".