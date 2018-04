Casa Bianca conferma possibile incontro tra Trump e Putin

New York, 2 apr. - La Casa Bianca ha confermato il colloquio telefonico tra il presidente americano, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, e la possibilità di un incontro bilaterale "in un futuro non così distante" in un luogo ancora da definire, che include anche al Casa Bianca. "Non abbiamo nulla di più da aggiungere in questo momento", si legge nella nota diffusa questa mattina dalla portavoce del presidente americano, Sarah Sanders. Il Cremlino aveva fatto sapere che i due leader - nel corso della telefonata del 20 di marzo - avevano discusso di un possibile incontro e che Trump aveva invitato Putin alla Casa Bianca.