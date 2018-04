Gelmini (FI): si apre settimana decisiva per sorti del Paese

Roma, 2 apr. - "Si apre una settimana decisiva per le sorti del Paese e gli interessi dell'Italia sono sempre al primo posto. Si parte dal centrodestra per dare un governo al Paese, senza forzature, senza veti ma nel rispetto del ruolo di ciascuna forza e del mandato ricevuto dagli elettori. Occorre far uscire l'Italia dalla palude nella quale si è spinta. Il Paese va guidato verso la crescita, con una profonda maturità istituzionale. Un Paese forte e credibile deve rispondere ai bisogni delle famiglie e delle imprese, senza dimenticare il ruolo che gli compete in un'Europa da riformare profondamente". Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.