Sudafrica, Tutu: Winnie Mandela "simbolo distintivo" anti-apartheid

Roma, 2 apr. - Winnie Mandela è stata "un simbolo distintivo" della lotta contro l'apartheid: è quanto ha detto oggi l'ex arcivescovo sudafricano e premio Nobel Desmond Tutu, dopo la morte dell'ex moglie di Nelson Mandela, in un ospedale di Johannesburg, all'età di 81 anni.

"Si è rifiutata di cedere di fronte alla reclusione di suo marito, alle continue molestie contro la sua famiglia da parte delle forze di sicurezza, a detenzioni, condanne ed esecuzioni", ha detto Tutu. "La sua coraggiosa sfida è stata di grande ispirazione per me e per generazioni di attivisti".

(fonte afp)