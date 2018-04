Trump di nuovo contro Amazon: fa perdere denaro alle poste -3

New York, 2 apr. - Il New York Times ha analizzato i tweet di Trump, sostenendo che già in altre occasioni il presidente aveva attaccato Amazon sia sulla questione delle tasse che su quella delle poste. In realtà non è vero che Amazon non paghi le tasse. Nell'ultimo rapporto inviato alla Securities and Exchange Commission (Sec), la Consob americana, Amazon ha dichiarato di aver pagato nel 2017 957 milioni di dollari in tasse. Nel 2016 ne aveva pagate 412 milioni e nel 2015 273 milioni, scrive il New York Times citando i dati della Sec.

Sulle Poste americane: è vero che le Poste continuano ad avere perdite. Ma le hanno da almeno un decennio, visto che l'ultima volta che hanno segnato un anno in utile era il 2016. Nel 2017 le Poste Usa hanno presentato una perdita netta di 2,7 miliardi di dollari. Ovviamente non è colpa solo delle spedizioni che il gruppo fa per Amazon e generalmente il business delle spedizioni è un settore in crescita che argina le perdite, che arrivano soprattutto dalle consegne di posta cartacea. E la colpa, se così possiamo definirla, è di internet, e non di Amazon o degli altri colossi tech.

Il rapporto citato da Trump è vero e fa riferimento al fatto che le Poste tendano a fare sconti sulle spedizioni. Amazon, in questo contesto, è un gigante, visto che usa le Poste per il 40% delle sue spedizioni.