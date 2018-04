Trump di nuovo contro Amazon: fa perdere denaro alle poste -2

New York, 2 apr. - Sono giorni che Trump continua ad attaccare apertamente Amazon, dopo che un articolo la settimana scorsa aveva descritto un presidente ossessionato dal colosso di Jeff Bezos. Sabato Trump ha scritto su Twitter: "Visto che siamo sull'argomento, è segnalato che gli uffici postali americani perdano 1,50 dollari in media per ogni pacco consegnato per Amazon. Questo significa miliardi di dollari. Il fallimentare N.Y. Times ha scritto che 'la grandezza dello stuff che fa lobby per le aziende è cresciuto a dismisura'".

Poi Trump ha attaccato il Washington Posto, quotidiano comprato da Bezos che il presidente ha più volte definito l'organo di stampa di Amazon. "E questo non include il falso Washington Post, che viene usato come 'un lobbista' e per questo dovrebbe essere REGISTRATO. Se le poste 'dovessero aumentare le loro parcelle, i costi di spedizione di Amazon dovrebbero aumentare di 2,6 miliardi di dollari'. Questa truffa alle poste deve fermarsi e Amazon deve pagare i costi reali (e le tasse) ora!". (segue)