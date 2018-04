Morta Winnie Mandela, ex moglie di Nelson, "madre" del Sudafrica

Roma, 2 apr. - Winnie Mandela, ex moglie di Nelson Mandela, è morta oggi all'età di 81 anni. La "madre della nazione" è deceduta in un ospedale di Johannesburg dopo una lunga malattia, ha detto il portavoce Victor Dlamini in un comunicato. "E' con grande tristezza che informiamo l'opinione pubblica che Winnie Madikizela Mandela è deceduta all'ospedale Milkpark di Johannesburg lunedì 2 aprile", ha dichiarato Dlamini. "È morta dopo una lunga malattia, per la quale era entrata e uscita dall'ospedale dall'inizio dell'anno, è deceduta pacificamente nelle prime ore di oggi pomeriggio, circondata dalla sua famiglia e dai suoi cari".

Winnie Mandela, che fu sposata con Nelson Mandela per 38 anni, ha giocato un ruolo di alto profilo nella battaglia per porre fine al governo delle minoranze bianche, ma il suo posto nella storia del Sudafrica è macchiato da alcune posizioni controverse. La maggior parte del matrimonio di Winnie con Nelson è trascorsa mentre Mandela era in prigione. L'ex moglie dell'icona dell'anti-apartheid ha così cresciuto da sola le loro due figlie, mantenendo vivo il suo sogno politico sotto il regime repressivo delle minoranze bianche.

Soprannominata la "madre della nazione", ha incoraggiato la violenza durante la lotta contro il regime segregazionista. I suoi discorsi violenti e le accuse di omicidio contro le sue guardie del corpo la allontanarono rapidamente da suo marito. Nelson Mandela e Winnie, sposati nel 1956, divorziarono nel 1996, due anni dopo la nomina di Nelson Mandela a primo presidente nero del Sudafrica. Nel 1998 la commissione sulla verità e la riconciliazione sudafricana stabilì che Winnie era stata responsabile, direttamente o indirettamente, di diversi crimini contro uomini, donne e bambini.

(con fonte afp)