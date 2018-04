Facebook: Zuckerberg risponde a critiche "superficiali"... -2

New York, 2 apr. - Secondo il Ceo di Facebook, "la verità è che se si vuole creare un servizio che aiuta a connettere chiunque nel mondo, allora ci sono tante persone che non si possono permettere di pagare". Di conseguenza, ha continuato Zuckerberg, "così come succede con molti media, avere un modello [di business] supportato dalla pubblicità è l'unico modello razionale che può aiutare nel creare quel servizio per raggiungere la gente".

Per il fondatore di Facebook, "è ridicolo" il creare un nesso tra il fare pagare i clienti per un determinato servizio e il tenere presente i loro interessi. "Al contrario. Credo sia importante che tutti noi non ci prendiamo la Sindrome di Stoccolma". In pratica, per Zuckerberg, Apple lavora sodo per alzare i prezzi dei suoi servizi e prodotti convincendo la gente che così facendo è sempre più interessata al loro bene.

A Wall Street, il titolo Facebook perde il 2% a 156,39 dollari; la settimana scorsa aveva ceduto il 4,8%. Apple lascia sul terreno lo 0,1% a 167,68 dollari.