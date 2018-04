Facebook: Zuckerberg risponde a critiche "superficiali" di Cook

New York, 2 apr. - E' scontro tra i Ceo di Facebook e Apple. Mark Zuckerberg ha definito "estremamente superficiali" le critiche sollevate la settimana scorsa da Tim Cook che, sulla scia dallo scandalo Cambridge Analytica, disse: "Non mi ritroverei in questa situazione". Il riferimento del numero uno del produttore dell'iPhone era alla gestione controversa da parte del social network dei dati dei suoi utenti, presumibilmente abusati dalla società di dati usata anche dalla campagna Trump; una gestione che ha portato a una fuga degli investitori dal titolo Facebook e a una crescente pressione dei regolatori Usa e Ue.

In un podcast pubblicato da Vox, Zuckerberg ha respinto la tesi secondo cui se gli utenti del social network non pagano "allora in qualche modo ciò significa che non ci importa di loro. Trovo questa tesi estremamente superficiale e per nulla in linea alla verità". Cook aveva messo in dubbio la pratica di monetizzare i dati sulle piattaforme social. Facebook ha ripetutamente detto che il suo servizio sarà sempre gratuito e che un tale modello richiede inserzioni pubblicitarie fondate su informazioni anonime degli utenti.

Criticando indirettamente la gestione delle app da parte del social network, in una intervista a MSNBC Cook aveva definito la privacy un "diritto umano" e una "libertà civile", la tesi usata due anni fa nel braccio di ferro legale con il governo Usa che voleva sbloccare l'iPhone di un killer. Cook si era detto aperto a una maggiore regolamentazione sulla privacy. (Segue)