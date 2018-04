Usa: spese costruzioni a febbraio +0,1%, sotto le stime

New York, 2 apr. - Il settore delle costruzioni negli Stati Uniti è tornato a crescere a febbraio ma meno del previsto. Secondo quanto reso noto dal dipartimento del Commercio americano, le spese per costruzioni sono salite dello 0,1% a 1.273 miliardi di dollari nel secondo mese del 2017 contro attese per un incremento dello 0,5%. A gennaio il dato era stato di 1.272,2 miliardi di dollari contro il dato invariato a 1.263 miliardi di dollari riportato originariamente.

Le spese per costruzioni private sono aumentate dello 0,7%, mentre quelle per edifici pubblici sono scese del 2,1%, colpa delle spese del governo federale (scese al passo più rapido dall'ottobre 2004).