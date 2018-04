Israele, Netanyahu: migranti africani trasferiti anche in Italia

Roma, 2 apr. - I migranti africani attualmente in Israele, sulla base del nuovo accordo con l'Unhcr, saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania: lo ha annunciato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Israele ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo con l'Unhcr allo scopo di annullare il suo piano controverso di espulsione dei migranti africani e sostituirlo con un nuovo progetto che vedrà migliaia di loro inviati ai paesi occidentali.

L'accordo consente la partenza di almeno 16.250 migranti africani verso i paesi occidentali, mentre lo Stato di Israele stabilirà lo status di coloro che rimangono sul posto.