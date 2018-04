Coldiretti: con sanzioni Russia Italia perde 3 mld-anno di export

Roma, 2 apr. - Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l`anno precedente all`introduzione delle sanzioni. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibile ripresa del dialogo con l`invito di Donald Trump a Vladimir Putin per un summit Usa-Russia alla Casa Bianca.

A seguito delle sanzioni decise dall`Occidente nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina, il leader del Cremlino ha deciso - sottolinea la Coldiretti - l`embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all`ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato.

Il risultato - rileva la Coldiretti - è stato che per questi prodotti agroalimentari le spedizioni italiane in Russia sono state completamente azzerate. Un blocco dannoso per l`Italia anche perché al divieto di accesso a questi prodotti - precisa la Coldiretti - si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti direttamente, dalla moda alle automobili fino all`arredamento. Alle perdite dirette subite dalle mancate esportazioni italiane in Russia - continua la Coldiretti - si sommano poi quelle indirette dovute al danno di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy. Ora la ripresa del dialogo è importante - conclude la Coldiretti - per sostenere l`inversione di tendenza negli scambi commerciali che ha portato nel primo bimestre del 2018 ad un aumento del 6,6% delle esportazioni italiane nel Paese di Putin.