Russia 2018, Mosca creerà "polizia turistica" per sicurezza tifosi

Roma, 2 apr. - Per garantire la sicurezza dei tifosi che si recheranno in Russia per la Coppa del Mondo quest'estate, le autorità russe hanno annunciato oggi la creazione di una "polizia turistica", un modo per il paese di sanare anche la propria immagine in un contesto di tensioni diplomaticche. Il ministro dell'Interno Vladimir Kolokoltsev ha annunciato l'istituzione di questa polizia speciale, i cui membri dovranno padroneggiare le lingue straniere. "Queste unità saranno composte da agenti del ministero dell'Interno che parlano diverse lingue e, se necessario, verrà offerta loro ulteriore formazione", ha detto la portavoce della polizia Irina Volk.

La polizia turistica sarà dispiegata intorno agli stadi e alle aree destinate ai tifosi nelle undici città che ospitano le partite del mondiale di calcio, a partire dal 25 maggio, ha dichiarato Volk.

(fonte afp)