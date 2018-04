Tesla soffre a Wall Street, colpa del pesce d'aprile di Musk -2

New York, 2 apr. - Musk ha fatto chiaramente il verso a Moody's, che la settimana scorsa tagliò il rating del gruppo sollevando dubbi sulla sua liquidità. Un hedge fund, Vilas Capital Managemen, disse inoltre che il gruppo entro quattro mesi sarebbe finito in bancarotta a meno che il Ceo "tiri fuori il coniglio dal cappello" in una mossa da mago. A tutto ciò si era aggiunto l'avvio di un'inchiesta delle autorità Usa in merito a un incidente mortale avvenuto in California il 23 marzo, durante il quale l'autopilota era attivo. E il richiamo di 123mila Model S.

Nonostante il sell-off che ha colpito il titolo, Tesla vantava fino a venerdì scorso una capitalizzazione di 45 miliardi di dollari contro quella da 44 miliardi di Ford. Qualche tweet scherzoso di troppo potrebbe annullare quel divario.

Non mancano però analisti ottimisti, convinti che "la tempesta perfetta" di cattive notizie rappresenti un'ottima opportunità per comprare il titolo. Tanto più che Tesla ha archiviato la quinta settimana di fila in calo e dal record a quota 385 dollari raggiunto il 18 settembre, ha perso il 31%. Baird resta convinto che il titolo farà meglio dei competitor e che c'è troppa negatività sul gruppo. Jefferies ha portato a "tenere" da "sottoperformare" il rating con obiettivo di prezzo a 250 dollari.