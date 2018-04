Tesla soffre a Wall Street, colpa del pesce d'aprile di Musk

New York, 2 apr. - Gli investitori non hanno reagito bene al pesce d'aprile del Ceo di Tesla. Invece che ridere, hanno deciso di continuare a sbarazzarsi del titolo del produttore di auto elettriche, già reduce della settimana e del mese peggiori di sempre (con cali, rispettivamente, di oltre il 15% e del 26%). Nel pre-mercato a Wall Street, l'azione Tesla perde oltre il 3% ma era arrivata a cedere il 5% raggiungendo i minimi del marzo 2017 a 254 dollari.

Non è piaciuto il tweet di ieri di Elon Musk, il numero uno dell'azienda che ha voluto chiaramente scherzare sugli avvertimenti giunti la settimana scorsa da una serie di analisti.

Nel suo tweet, Musk ha scritto un messaggio come se fosse una sorta di comunicato dal titolo "Tesla finisce in bancarotta". Scritto da Palo Alto, California, l'1 aprile 2018, il presunto comunicato inizia dicendo: "Nonostante gli sforzi intensi per raccogliere denaro, inclusa una vendita enorme di uova di Pasqua fatta all'ultimo secondo, siamo rattristati di annunciare che Tesla è finita completamente e totalmente in bancarotta. Così in bancarotta, da non poterci credere".

