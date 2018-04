Israele cancella piano di espulsione di migranti africani -3

Roma, 2 apr. - Secondo il ministero degli Interni israeliano, 42.000 migranti africani, principalmente dal Sudan e dall'Eritrea, vivono in Israele, metà dei quali - donne e bambini - non erano minacciati dal piano. Questi migranti africani sono arrivati in maggioranza dopo il 2007, infiltrandosi dal Sinai egiziano e si sono stabiliti nei quartieri più poveri di Tel Aviv.

"L'accordo firmato con l'Unhcr consente l'immediata cancellazione dell'espulsione in un paese terzo come previsto nel piano precedente", afferma l'ufficio del premier Netanyahu. Si prevede che migliaia di migranti africani ottengano uno status che consenta loro di legalizzare la propria situazione soggiornando in Israele, si legge infine nella nota.

(fonte afp)