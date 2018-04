Israele cancella piano di espulsione di migranti africani -2

Roma, 2 apr. - "L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Israele hanno raggiunto un accordo che consente la partenza di almeno 16.250 migranti africani verso i paesi occidentali, mentre lo Stato di Israele stabilirà lo status di coloro che rimangono sul posto", si afferma in una nota dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il governo israeliano aveva previsto di offrire ai migranti la scelta di partire entro l'inizio di aprile - sia per il loro paese di origine, sia per un paese terzo - o di andare in prigione a tempo indeterminato. Questo piano del governo aveva però suscitato molte critiche, tra cui quelle dell'Unhcr.

(fonte afp)(Segue)