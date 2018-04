Trump contro il Messico: fermi migranti che arrivano in Usa -2

New York, 2 apr. - Nella sua raffica di tweet mattutini, Trump oggi è tornato a parlare anche del Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), il programma voluto nel 2012 dall'allora presidente americano Barack Obama per salvare di fatto dall'espulsione le persone che, pur senza un permesso di soggiorno, furono portate da bambini in Usa dove ancora si trovano. Nell'autunno scorso Trump abrogò il programma lasciando al Congresso il compito di trovare una soluzione.

"Niente più accordo sul Daca", aveva tuonato ieri Trump sul sito di microblogging. Oggi il leader Usa ha affermato che il "Daca è morto perché ai democratici non importa o non vogliono agire". Per lui, il programma "non funziona più". Per questo "dobbiamo costruire il muro e rendere sicuri i nostri confini con una legislazione adatta. I democratici non vogliono muri, cosa che porta a droghe e crimini!".