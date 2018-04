Usa: Trump ospiterà Abe nel resort a Mar-a-Lago il 17-18... -2

New York, 2 apr. - L'amministrazione Trump ha spiegato che i due "discuteranno della campagna internazionale volta a mantenere la massima pressione sulla Corea del Nord in vista dell'incontro tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un", teoricamente previsto il prossimo maggio.

La Casa Bianca ha aggiunto che Trump e Abe "esploreranno modi per ampliare i legami commerciali equi e reciproci e quelli sugli investimenti tra Usa e Giappone, due delle economie più ricche e innovative al mondo".

Il Giappone non è stato esonerato dai dazi su acciaio e alluminio voluti da Trump e che sono entrati in vigore alla mezzanotte americana del 23 marzo scorso. La Ue è stata esentata mentre negozia così come il Canada e il Messico, protagonisti di trattative sull'accordo di libero scambio siglato con gli Usa nel 1994 e chiamato Nafta. La Corea del Sud, a sua volta esonerata, ha poi siglato un nuovo accordo commerciale con gli Usa. Anche Argentina, Australia e Brasile stanno negoziando con Washington e per questo su di loro non si applicano le controverse tariffe a cui ieri la Cina ha risposto imponendo dazi su prodotti Made in Usa.