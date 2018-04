New York, 2 apr. - Il 45esimo presidente americano tornerà a ospitare il premier giapponese nel suo resort di lusso a Mar-a-Lago, in Florida. Dopo averlo fatto nel febbraio 2017, Donald Trump accoglierà a Palm Beach Shinzo Abe il 17 e 18 aprile. Come comunicato in una nota dalla Casa Bianca, il terzo summit tra i due leader "riaffermerà l'alleanza Usa-Giappone come pietra miliare della pace, della stabilità e della prosperità nella regione Indo-Pacifico".