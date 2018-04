Trump contro il Messico: fermi migranti che arrivano in Usa

New York, 2 apr. - Se ieri aveva esplicitamente legato il destino dei negoziati sul Nafta alla costruzione di un muro lungo il confine tra Usa e Messico, il presidente americano è tornato oggi a puntare il dito contro la nazione dell'America centrale. Inoltre, ha fatto pressione affinché il muro lungo il confine tra Usa e Messico sia costruito e al Congresso sia approvata una legislazione che fermi i flussi migratori.

In un tweet, Donald Trump ha scritto: "Il Messico ha il potere assoluto di non permettere a queste file enormi di persone di entrare nel suo territorio. Deve fermarli al suo confine settentrionale, cosa che può fare perché la legge sui confini funziona. Non deve permettere loro di passare attraverso il nostro Paese, che non ha leggi sui confini efficaci...". In un secondo Tweet, il leader Usa ha detto che "il Congresso deve immediatamente approvare una legislazione sui confini, usare l'Opzione Nucleare se necessario (una procedura parlamentare che consente il passaggio di un provvedimento con un numero inferiore di voti rispetto al solito, ndr), per fermare il flusso enorme di droghe e persone". Sostenendo che le leggi in vigore volute dai democratici sono "deboli" e che non consentono agli agenti preposti al controllo dei confini di fare il loro lavoro, Trump ha fatto pressione sul Congresso affinché "agisca ora".

Nel giorno di Pasqua, Trump aveva scritto in un altro cinguettio che "il Messico sta facendo ben poco, se non NIENTE, per fermare la gente dall'arrivare in Messico attraverso il suo confine meridionale".

