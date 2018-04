Roma, 2 apr. - "Un Ministro che si occupi dei diritti e dei bisogni dei disabili, non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Gli ultimi saranno i primi!". Lo scrive Matteo Salvini in un tweet diffuso in occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo" istituita dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite.