Lavrov: avvelenamento Skripal possibile "interesse" di Londra -3

Roma, 2 apr. - L'avvelenamento dell'ex spia russa Skripal "potrebbe anche essere nell'interesse dei servizi speciali britannici, che sono noti per la loro capacità di agire con licenza di uccidere", ha insistito Lavrov, secondo il quale Mosca non aveva alcun motivo alla vigilia delle elezioni presidenziali e a pochi mesi dalla Coppa del Mondo organizzata in Russia, di avvelenare la sua ex spia, che era stata condannata per tradimento prima di essere oggetto di uno scambio di prigionieri nel 2010.

Lavrov ha ugualmente criticato la decisione dei paesi occidentali di espellere i diplomatici russi dal loro territorio, provocando una risposta simmetrica da parte di Mosca. "Quando non ci sono prove, allora ci si vendica sui diplomatici", ha detto, aggiungendo che la Russia continuerà ad applicare il "principio di reciprocità" nelle sue relazioni con gli occidentali.

Il capo della diplomazia russa ha infine accusato la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e i loro alleati di aver "perso ogni decenza" e di "ricorrere a menzogne e disinformazione". Lavrov ha aggiunto che la Russia ha "molte domande" su questo caso e che "l'incapacità della Gran Bretagna di rispondere significa che tutto ciò è un'invenzione e più specificamente una flagrante provocazione".