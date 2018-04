Schifani (FI): non sarà facile centrodestra al governo con M5S

Roma, 2 apr. - "Gli italiani non potrebbero permettersi una nuova campagna elettorale che farebbe aumentare lo spread e aumenterebbe la sfiducia dei mercati mondiali nei confronti del nostro sistema economico". Lo ha detto Renato Schifani, Forza Italia, ex presidente del Senato, intervenendo a `6 su Radio 1` rifiutando l`ipotesi di tornare alle urne qualora la partita per il nuovo governo non dovesse concretizzarsi.

"Ora - ha aggiunto - occorre tornare al buon governo". Sulla possibilità che Forza Italia possa appoggiare un governo a guida Di Maio, Schifani ha precisato che è "quasi impossibile, perché il centrodestra ha vinto le elezioni, quindi non vedo per quale motivo Di Maio ritenga di aver vinto le elezioni. Noi proporremo Salvini e si discuterà. Innamorarsi nella logica dei nomi non giova alla democrazia, occorre prima individuare i punti di contatto. L`assunzione personalistica di Di Maio - ha detto ancora Schifani - non aiuterà il Presidente della Repubblica. Il centrodestra al governo con M5S? Non sarà facile - ha sostenuto - occorrerà verificare se ci siano delle convergenze".

Sulla possibilità di un governo insieme al Partito Democratico, Schifani ha rilevato che "il Pd ha assunto una posizione chiara e netta e cioè di svolgere il ruolo dell`opposizione. Ci sono sicuramente dei punti di contatto tra il programma del centrodestra e quello del Pd ma l`azione economica del Pd non ha dato grandi risultati e ciò è testimoniato dal crollo dei consensi".

Infine, su una possibile 'opa' della Lega su Forza Italia, Schifani ha concluso sostenendo che "se ne parla da parte di vari osservatori ma io non lo riscontro anche perché Salvini sbaglierebbe, non dimostrerebbe di essere leader di una coalizione".