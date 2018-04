Etiopia, nuovo primo ministro Abiy Ahmed investito dal Parlamento

Roma, 2 apr. - Il nuovo primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, è stato investito oggi dal Parlamento davanti al quale ha pronunciato un discorso conciliante nei confronti dell'opposizione e della vicina Eritrea. Abiy, 42 anni, appartiene al gruppo etnico Oromo all'origine di un movimento anti-governativo di protesta senza precedenti, dopo la presa del potere da parte del regime, nel 1991.

Abiy Ahmed è stato nominato a fine marzo dalla coalizione di governo allo scopo di prendere il timone dell'esecutivo etiope. Questa mattina ha giurato in Parlamento, totalmente controllato dal Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope, e il suo predecessore, Hailemariam Desalegn, gli ha simbolicamente consegnato la bandiera nazionale e la costituzione del paese. "A tutti gli etiopi, quelli che vivono all'estero e in patria, dico che occorre perdonare", ha detto il premier nel suo primo discorso.

Il nuovo primo ministro non ha però spiegato se ha intenzione di revocare lo stato d'emergenza nel Paese, una misura che, per molti dissidenti, tradurrebbe in fatti le sue dichiarazioni concilianti. Facendo riferimento all'Eritrea, Abiy ha invece commentato: "Per il bene comune dei nostri due paesi, non solo per il nostro beneficio, ma per quello delle due nazioni legate dal sangue, siamo pronti a risolvere le nostre differenze attraverso il dialogo". "Invitiamo il governo eritreo a mostrare gli stessi sentimenti", ha aggiunto il premier etiope.

(fonte afp)