Roma, 2 apr. - "La giornata mondiale per la consapevolezza dell`autismo istituita dall`ONU è un`occasione di riflessione: conoscere per includere. Questa è la sfida da vincere. Assicurare percorsi di vita e pari diritti e pari dignità a tutti, a prescindere dalle differenze. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge sull`autismo. Servono risorse per finanziare la legge e renderla pienamente applicabile". Lo afferma il presidente Udc Antonio De Poli.