Furlan (Cisl): basta continuare a morire per incidenti sul lavoro

Roma, 2 apr. - "Ci vuole più prevenzione, ci vogliono più investimenti delle imprese sulla sicurezza, più attenzione e più controlli: non si può continuare a morire sul lavoro, in ogni settore, quasi ogni giorno. Ormai i dati sono davvero terrificanti. Anche a Pasqua, operai che sono morti e famiglie che piangono chi si è spento". Così Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, in un`intervista al Gr1 Rai.

"Bisognerebbe investire molto di più in termini di sicurezza e in termini di prevenzione - continua Furlan - attraverso una forte formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, e poi naturalmente anche con i controlli sulle imprese".

"Celebreremo il primo maggio a Prato - ricorda - proprio sul tema della sicurezza del lavoro, una scelta simbolica per il tessuto industriale di quella zona, e per i tanti incidenti sul lavoro - anche mortali - che proprio in quella zona sono avvenuti. Purtroppo succede in tutto il Paese, ogni giorno, ormai la situazione è davvero terribile - conclude - e ci vogliono immediatamente investimenti e attenzione"