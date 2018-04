R.D. Congo, prete rapito dopo celebrazione della messa di Pasqua

Roma, 2 apr. - Un sacerdote è stato rapito ieri nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo dopo avere celebrato la messa di Pasqua: lo ha annunciato un'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani. Celestin Ngango è stato prelevato con la forza da un gruppo di assalitori vicino alla sua parrocchia di Karambi, nella provincia del Nord Kivu, ha precisato il Centro studi per la promozione della pace, della democrazia e dei diritti umani (Cepadho), in un comunicato.

"Mentre tornava da Karambi il suo veicolo", un 4X4, è stato "intercettato dagli aggressori, che hanno costretto il prete a scendere e a seguirli nella boscaglia", ha spiegato l'ong.

(fonte afp)