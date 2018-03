Gaza, Erdogan condanna attacco "disumano" compiuto da Israele

Ankara, 31 mar. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato con forza gli scontri di ieri fra l'esercito israeliano e i manifestanti palestinesi che hanno fatto 16 morti da parte palestinese, accusando Israele di aver compiuto un "attacco disumano".

"Condanno fermamente l'amministrazione israeliana per questo attacco disumano", ha dichiarato il presidente Erdogan, in un discorso alla televisione a Istanbul. "Avete per caso sentito quelli che ci criticano a causa della nostra operazione a Afrin proferire la minima obiezione al massacro commesso da Israele a Gaza ieri ?", ha proseguito, rivolgendosi a dei membri del suo partito.

"L'ho chiesto la presidente Trump ieri: 'non interverrete?'", ha aggiunto il capo dello Stato turco che ieri ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo americano. "E' la prova più grande della doppiezza di quelli che puntano gli occhi su di noi ma non dicono niente a Israele che attacca con armi pesanti gente che manifesta sulle proprie terre a Gaza", ha accusato Erdogan.

La Turchia è stata criticata dagli alleati occidentali per l'operazione militare lanciata nella zona siriana di Afrin contro le Unità di protezione del popolo (Ypg), milizia curda considerata "terrorista" da Ankara, ma alleata di Washington nella lotta contro l'Isis.