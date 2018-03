Bardonecchia, Rampelli (FdI): polizia entri armata in Francia

Roma, 31 mar. - "Se l`intervento della polizia doganale francese a Bardonecchia è considerato `regolare` dal governo di Parigi, se i doganieri francesi possono intervenire armi in pugno in territorio italiano in base a un accordo del 1990, senza nemmeno coordinarsi con la polizia italiana, significa che altrettanto può fare la polizia italiana in territorio francese. Dunque, il ministro dell'Interno risponda a Parigi allo stesso modo, autorizzando la polizia italiana a entrare armata in territorio francese". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"La verità - ha continuato Rampelli - è che la Francia è arrogante nei confronti dell`Italia perché la gestione dell`immigrazione è stata in questi cinque anni vergognosa e ha fatto crollare la nostra credibilità nei confronti delle altre nazioni europee al punto da vedere calpestata la nostra sovranità".