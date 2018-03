Scontri Gaza: appello del ministro Alfano a ridurre le tensioni

Roma, 31 mar. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, esprime profonda preoccupazione e sentito cordoglio per i violenti scontri tra dimostranti palestinesi e forze di sicurezza israeliane che ieri, a Gaza, hanno provocato vittime e feriti. Il ministro Alfano, nel condannare ogni atto di violenza, si appella a tutte le parti coinvolte per una riduzione della tensione. Il ministro ribadisce, inoltre, l`urgente necessità di giungere ad una soluzione politica che permetta ad israeliani e palestinesi di vivere fianco a fianco in pace e sicurezza.