Gaza: poche centinaia di palestinesi tornati oggi a frontiera

Roma, 31 mar. - Solo alcune centinaia di manifestanti palestinesi sono ritornati oggi pomeriggio lungo la frontiera con Israele per proseguire "la marcia del ritorno", il movimento di protesta che ieri alla prima giornata ha fatto 16 morti e centinaia di feriti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano. Il movimento che dovrebbe durare sei settimane, prevede dei raduni lungo la barriera di sicurezza fra Gaza e Israele per reclamare il "diritto al ritorno" dei rifugiati palestinesi e denunciare il rigido blocco imposto dallo Stato ebraico a Gaza. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, dieci persone sono state ferite negli scontri di oggi lungo la frontiera, ma non sono in pericolo di vita.

Intanto oggi migliaia di abitanti di Gaza hanno preso parte ai funerali dei manifestanti uccisi ieri negli scontri con l'esercito israeliano, nella giornata più sanguinosa dalla guerra del 2014. In varie città della Striscia di Gaza, una folla compatta ha accompagnato i feretri dei manifestanti uccisi ieri. Cinque erano dei membri di Hamas che partecipavano alle "manifestazioni popolari accanto la loro popolo", ha fatto sapere il braccio armato del movimento islamista che controlla Gaza.

