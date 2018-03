Bardonecchia, Bernini: da Francia grave invasione di campo

Roma, 31 mar. - "Ciò che è accaduto a Bardonecchia configura una grave invasione di campo da parte delle autorità francesi sul territorio italiano. Invasione di campo che politicamente si spiega come conseguenza della debolezza e del lassismo con cui è stato gestito il dossier immigrazione dai governi di sinistra". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Al netto di queste innegabili responsabilità - continua Bernini - la risposta del governo francese appare lacunosa e del tutto insufficiente. Perché secondo i trattati internazionali è vero che la polizia può girare armata anche sul territorio italiano, ma può farlo all`interno di un coordinamento, investigativo ed operativo, con le autorità del nostro paese. Altrimenti saremmo in presenza di una grave violazione della sovranità, perché un accordo transfrontaliero non è una autorizzazione alle scorribande. Se le autorità locali non fossero state avvertite - ha detto ancora Bernini - saremmo dunque di fronte a una clamorosa violazione di quegli accordi e ad un comportamento inaccettabile. Proprio per questo è necessario e urgente che il governo italiano verifichi la dinamica degli eventi e l`eventuale violazione. Ed è altrettanto necessario che faccia chiarezza al più presto in Parlamento affinché non si ripetano episodi del genere".