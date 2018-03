Lega: via crucis con immigrati, Chiesa non faccia politica

Milano, 31 mar. - "In chiesa non si deve fare politica. Chi veste l'abito non dovrebbe fare politica. È inaccettabile che a Vimercate si faccia una via crucis con gli immigrati, stravolgendo uno dei momenti più significativi della nostra tradizione religiosa. Tra l'altro un episodio non inedito nelle diocesi brianzole, pensando a quanto accaduto a gennaio nella chiesa Regina Pacis di Monza dove per la preghiera della pace era stata messa la bandiera arcobaleno sull'altare e le foto di migranti al posto delle tradizionali immagini della Via Crucis, causando la reazione giusta e comprensibile di alcuni parrocchiani che avevano deciso di andarsene boicottando la funzione". Lo ha affermato Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.