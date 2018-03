Bardonecchia, Fornaro (LeU): risposta Parigi insufficiente

Roma, 31 mar. - "La risposta del governo francese sulla perquisizione effettuata a Bardonecchia, in territorio italiano, dalla polizia francese nella sede dell'ong Rainbow4Africa è assolutamente insufficiente. Nessun accordo di polizia transfrontaliero può consentire a una polizia di un altro stato di entrare in Italia al di fuori di una qualsivoglia forma di coordinamento investigativo con le autorità del nostro Paese. È necessario quindi che al più presto il Governo venga a riferire in Parlamento sulle iniziative diplomatiche intraprese affinché episodi come quelli di Bardonecchia non abbiamo più a ripetersi in futuro". Lo scrive in una nota Federico Fornaro, deputati di Liberi e Eguali e presidente del Gruppo Misto alla Camera.