Turkmenistan: figlio presidente diventa vice capo diplomazia

Ashgabat, 31 mar. - Il figlio del presidente del Turkmenistan è stato nominato vice ministro degli Esteri: lo hanno annunciato i media di Stato di questo Paese molto chiuso dell'Asia centrale dove nessuno scrutinio è stato giudicato libero ed equo dagli osservatori occidentali.

Serdar Berdymukhamedov, 36 anni, era stato già recentemente rieletto deputato con uno schiacchiante risultato. Osservatori avevano allora predetto che poteva ottenere la carica di presidente del Parlamento e, a più lungo termine, succedere al padre Gurbanguly Berdymukhamedov, 60 anni, alla guida del Turkmenistan. Alla fine è stato nominato per decreto presidenziale vice ministro degli Esteri, ha scritto il giornale Netralny Turkmenistan. Il posto di presidente del Parlamento è stato assegnato ad un altro deputato, Gulchat Mammedova, 54 anni.

In virtù della Costituzione turcmena, se il capo dello Stato non può ottemperare ai suoi obblighi, il presidente del Parlamento prende il suo posto. L'opposizione non è riconosciuta in maniera isituzionale in Turkmenistan dove Gurbanguly Berdymukhamedov è stato eletto presidente nel febbraio 2017 con più del 97% dei voti.